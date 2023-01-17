Заместитель госсекретаря США считает, что РФ не сможет быстро подготовить полмиллиона мобилизованных
Прокомментировала действия террористов
Zelensky Official
Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман подозревает, что путину не удастся быстро подготовить 500 тысяч мобилизованных.
"Вам интересно, можно ли в таких условиях подготовить и обеспечить необходимым такое количество людей. Я подозреваю: если путин мобилизует такое количество войск – не произойдет ни того, ни другого".
Шерман отметила, что ее делегация обсуждала это на встречах в Киеве, они были сосредоточены на тактике, которую путин использует, и как США могут поддержать Украину в противодействии этим тактикам, включая потенциальную мобилизацию любого размера.
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