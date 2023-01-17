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Официально: ЕС направляет Украине первые три миллиарда евро макрофинансовой помощи в 2023 году

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Официально: ЕС направляет Украине первые три миллиарда евро макрофинансовой помощи в 2023 году

GettyImages-

Новина українською

Евросоюз 17 января направляет Украине 3 миллиарда евро, это первый транш из 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом заявила министр финансов Швеции Элизабет Свантессон перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам.

Накануне Украина и ЕС подписали меморандум, предусматривающий выплату 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов на средства внешних целевых доходов.

Этот долгосрочный заем предоставляется на льготных условиях, но при проведении реформ. Украина должна провести реформы в сферах верховенства права, управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией. Пакет направлен на основные государственные услуги: работу больниц, школ, обеспечение жильем, он поможет сохранить макроэкономическую стабильность Украины и восстановить инфраструктуру.

Напомним, решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

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В статье: война с россией ЕС Европейский союз
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Источник:
audiovisual.ec.europa.eu

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