Призывал Берлин конфисковать активы олигархов из РФ. Шольц назвал имя нового министра обороны Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц официально подтвердил назначение министром обороны главы МВД земли Нижняя Саксония Бориса Писториуса.

"Я рад, что новым министром обороны будет Борис Писториус, выдающийся политик из нашей страны. Благодаря своему опыту, компетентности и напористости, а также большому сердцу, он именно тот человек, который нужен Бундесверу в Zeitenwende".

Zeitenwende переводится как "поворотный момент". Шольц использовал термин в контексте войны РФ против Украины. Общество немецкого языка, выбирающее слово года, признало Zeitenwende словом года в немецком языке.

Ich freue mich, dass mit Boris #Pistorius ein herausragender Politiker unseres Landes neuer Verteidigungsminister wird. Mit seiner Erfahrung, Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit sowie seinem großen Herz ist er genau die richtige Person für die Bundeswehr in der #Zeitenwende. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 17, 2023

В новом кабинете Бориса Писториуса ждут большие задачи. Состояние войск плачевно, а в связи с нападением РФ на Украину возникает острая необходимость реструктуризации Бундесвера, отмечает Der Spiegel. В июне Писториус призывал официальный Берлин конфисковать активы российских олигархов из списка санкций ЕС и использовать эти средства для гуманитарной помощи и восстановления Украины.