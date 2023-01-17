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Призывал Берлин конфисковать активы олигархов из РФ. Шольц назвал имя нового министра обороны Германии

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Будет вместо Ламбрехт

Призывал Берлин конфисковать активы олигархов из РФ. Шольц назвал имя нового министра обороны Германии

Imago

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Канцлер Германии Олаф Шольц официально подтвердил назначение министром обороны главы МВД земли Нижняя Саксония Бориса Писториуса.

"Я рад, что новым министром обороны будет Борис Писториус, выдающийся политик из нашей страны. Благодаря своему опыту, компетентности и напористости, а также большому сердцу, он именно тот человек, который нужен Бундесверу в Zeitenwende".

Zeitenwende переводится как "поворотный момент". Шольц использовал термин в контексте войны РФ против Украины. Общество немецкого языка, выбирающее слово года, признало Zeitenwende словом года в немецком языке.

В новом кабинете Бориса Писториуса ждут большие задачи. Состояние войск плачевно, а в связи с нападением РФ на Украину возникает острая необходимость реструктуризации Бундесвера, отмечает Der Spiegel. В июне Писториус призывал официальный Берлин конфисковать активы российских олигархов из списка санкций ЕС и использовать эти средства для гуманитарной помощи и восстановления Украины.

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В статье: война с россией Олаф Шольц Кристина Ламбрехт
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