Подразделения ВСУ находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам, - Череватый

Украинские военные находятся в Соледаре и дают отпор российской армии.

Об этом в комментарии Суспільному заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника", - сказал он.