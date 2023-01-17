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Подразделения ВСУ находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам, - Череватый

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Ситуация со вчерашнего дня не изменилась

Подразделения ВСУ находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам, - Череватый

Zelensky Official

Новина українською

Украинские военные находятся в Соледаре и дают отпор российской армии.

Об этом в комментарии Суспільному заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника", - сказал он.

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В статье: война с россией
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