В одной из структур СБУ разоблачили любительницу "русского мира"
Она работала в ведомственном научно-исследовательском институте
ssu.gov.ua
Правоохранители обнаружили сторонницу "русского мира" в ведомственном научно-исследовательском институте Службы безопасности Украины.
Работники ГБР сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины 48-летней заместителю начальника финансово-экономического отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ.
Женщина публично оправдывала войну России против Украины и всячески отрицала оккупацию украинских территорий.
На своем рабочем месте она пыталась убедить коллег в том, что война, которую начала Россия в Украине еще в 2014 году, является внутренним гражданским конфликтом. Также она утверждала, что украинские города Харьков и Одесса "исконно русские города".
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.
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