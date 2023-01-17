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В одной из структур СБУ разоблачили любительницу "русского мира"

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(1 голосов)

Она работала в ведомственном научно-исследовательском институте

В одной из структур СБУ разоблачили любительницу "русского мира"

ssu.gov.ua

Новина українською

Правоохранители обнаружили сторонницу "русского мира" в ведомственном научно-исследовательском институте Службы безопасности Украины.

Работники ГБР сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины 48-летней заместителю начальника финансово-экономического отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

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Женщина публично оправдывала войну России против Украины и всячески отрицала оккупацию украинских территорий.

На своем рабочем месте она пыталась убедить коллег в том, что война, которую начала Россия в Украине еще в 2014 году, является внутренним гражданским конфликтом. Также она утверждала, что украинские города Харьков и Одесса "исконно русские города".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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В статье: война с россией
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Источник:
СБУ

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Комментарии (1)
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Ergevision (KR)
17.01.2023 в 17:09
Це все пил у очі, вона там не одна така. Краще б розповіли, хто її туди приймав, хто проводив спецперевірку, тобто свідомо чи через службове недбальство сприяв створенню мережі потенційних агентів (адже це ж не на ринку цибулею торгувати), от тоді б справді була б надія на очищення служби. А так - вихлоп гучний, а по факту...
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