  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сколько получит Динамо за Цыганкова | Шанс для Мудрика | Ракицкий в Шахтере. ВИДЕО
В тренде

Сколько получит Динамо за Цыганкова | Шанс для Мудрика | Ракицкий в Шахтере. ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

О главных новостях украинского футбола прямо сейчас

Сколько получит Динамо за Цыганкова | Шанс для Мудрика | Ракицкий в Шахтере. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Наконец-то! Цыганков перешел в испанскую "Жирону" из киевского "Динамо"! Еще один топ-трансфер из УПЛ. Сколько заработает Игорь Суркис и "Динамо" на переходе вингера? Какие шансы Мудрика быть основным в "Челси"? Как относиться к возвращению Ярослава Ракицкого в Украину? Футбольные новости вернулись!

00:00 Безумное трансферное окно в Украине
01:18 Официально: Цыганков уходит из "Динамо"
06:32 Мудрик в основе "Челси"?
08:26 Ракицкий вернулся в "Шахтер"
13:45 Подпишись!

Спасибо, что смотришь!

По теме
yellow-arrow
В одной из структур СБУ разоблачили любительницу "русского мира"
yellow-arrow
Подразделения ВСУ находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам, - Череватый
yellow-arrow
Офис президента Украины отправил Арестовича в отставку с должности внештатного советника
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде