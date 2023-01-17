Сколько получит Динамо за Цыганкова | Шанс для Мудрика | Ракицкий в Шахтере. ВИДЕО

Наконец-то! Цыганков перешел в испанскую "Жирону" из киевского "Динамо"! Еще один топ-трансфер из УПЛ. Сколько заработает Игорь Суркис и "Динамо" на переходе вингера? Какие шансы Мудрика быть основным в "Челси"? Как относиться к возвращению Ярослава Ракицкого в Украину? Футбольные новости вернулись!

00:00 Безумное трансферное окно в Украине

01:18 Официально: Цыганков уходит из "Динамо"

06:32 Мудрик в основе "Челси"?

08:26 Ракицкий вернулся в "Шахтер"

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