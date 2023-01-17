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Залужный впервые лично встретился с генералом США Милли

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Встреча прошла в Польше

Залужный впервые лично встретился с генералом США Милли

facebook.com/CinCAFU

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем обсуждений стали оборонные нужды Украины.

Об этом сообщается на канале Залужного в Telegram.

Он отметил, что первая встреча с Милли состоялась сегодня, 17 января, в Польше.

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"Поблагодарил генерала Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины. Обозначил насущные нужды Вооруженных сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу победу", - написал Залужный по итогам встречи.

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В статье: война с россией Валерий Залужный Марк Милли
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