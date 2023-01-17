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Свитолина посетила Всемирный экономический форум в Давосе - ФОТО

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В качестве посла платформы United24

Свитолина посетила Всемирный экономический форум в Давосе - ФОТО

instagram.com/elisvitolina

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила Всемирный экономический форум в Давосе-2023.

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"Здесь, в Украинском доме в Давосе, мы продолжаем наращивать поддержку Украины и держать внимание всего мира на войне и том, что сейчас переживает каждый украинец.

Мы единственные, мы продолжаем сражаться каждый на своем фронте.

Украина – это каждый, кто к нам присоединяется", - сказала Свитолина.

Отметим, что Свитолина посетила Давос в качестве посла платформы United24, которая собирает средства на поддержку украинцев во время войны.

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В статье: Элина Свитолина война с россией
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