Свитолина посетила Всемирный экономический форум в Давосе - ФОТО

Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила Всемирный экономический форум в Давосе-2023.

"Здесь, в Украинском доме в Давосе, мы продолжаем наращивать поддержку Украины и держать внимание всего мира на войне и том, что сейчас переживает каждый украинец.

Мы единственные, мы продолжаем сражаться каждый на своем фронте.

Украина – это каждый, кто к нам присоединяется", - сказала Свитолина.