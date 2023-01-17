  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шольц: Германия обсуждает с союзниками возможные поставки Украине танков Leopard 2
В тренде

Шольц: Германия обсуждает с союзниками возможные поставки Украине танков Leopard 2

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Канцлер Германии находится в щекотливом положении

Шольц: Германия обсуждает с союзниками возможные поставки Украине танков Leopard 2

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке тяжелых танков в Украину, но любые объявления должны быть согласованы с другими странами.

Об этом Шольц сказал в интервью Bloomberg.

"Я всегда думаю о ситуации. Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями – мы никогда не действуем в одиночку", – отметил он.

Канцлер Германии заверил, что Берлин "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется всеми средствами, которые мы можем использовать", в то же время цель такой помощи состоит в том, чтобы "избежать того, что это будет война между Россией и НАТО".

Читайте такжеBloomberg: На следующей неделе Германия объявит решение о поставке Украине танков Leopard

Ожидается, что правительство Германии примет решение о передаче Украине танков в преддверии встречи представителей оборонных ведомств стран-союзников в пятницу на американской авиабазе в Рамштайне.

Шольц находится под давлением союзников, требующих отправить в Киев тяжелые боевые танки Leopard немецкого производства в случае, если боевые действия активизируются весной этого года.

Немецкого канцлера критиковали за его осторожность, поскольку он воздерживался от поставок тяжелого вооружения, утверждая, что это может спровоцировать президента России Владимира Путина на эскалацию конфликта в Украине.

По теме
yellow-arrow
Елена Зеленская в Давосе представила формулу мира и передала письмо лидеру Китая
yellow-arrow
Палкин: Если бы Челси владел Абрамович, трансфер Мудрика, был бы, скорее всего, невозможен
yellow-arrow
Свитолина посетила Всемирный экономический форум в Давосе - ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Олаф Шольц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alexrico11 (Кривий Ріг)
17.01.2023 в 23:10
Не поспішайте, панове.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде