Шольц: Германия обсуждает с союзниками возможные поставки Украине танков Leopard 2
Канцлер Германии находится в щекотливом положении
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке тяжелых танков в Украину, но любые объявления должны быть согласованы с другими странами.
Об этом Шольц сказал в интервью Bloomberg.
"Я всегда думаю о ситуации. Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями – мы никогда не действуем в одиночку", – отметил он.
Канцлер Германии заверил, что Берлин "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется всеми средствами, которые мы можем использовать", в то же время цель такой помощи состоит в том, чтобы "избежать того, что это будет война между Россией и НАТО".
Ожидается, что правительство Германии примет решение о передаче Украине танков в преддверии встречи представителей оборонных ведомств стран-союзников в пятницу на американской авиабазе в Рамштайне.
Шольц находится под давлением союзников, требующих отправить в Киев тяжелые боевые танки Leopard немецкого производства в случае, если боевые действия активизируются весной этого года.
Немецкого канцлера критиковали за его осторожность, поскольку он воздерживался от поставок тяжелого вооружения, утверждая, что это может спровоцировать президента России Владимира Путина на эскалацию конфликта в Украине.
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