Палкин: Если бы Челси владел Абрамович, трансфер Мудрика, был бы, скорее всего, невозможен

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин подчеркнул важность трансфера Михаила Мудрика в "Челси" в информационном контексте.

- Только в социальных сетях охват составил примерно 60 миллионов на этих платформах. Я не считаю газеты или телеканалы. Украина получила абсолютно высокое покрытие по всему миру, и для нас это положительная реклама нашей страны. Мудрик стал послом Украины в мире.

Мне очень нравится, что он попал в Премьер-лигу, потому что это самая лучшая лига в мире, а также Англия очень поддерживает Украину. Это одна из лучших стран для этого, что очень важно для нас. Для всего мира и Украины это важный трансфер. У нас есть контекст в этом переходе: американские владельцы, Англия, Украина – это треугольник. Сегодня мы близки, как никогда. Это важный момент

- Еще не так давно "Челси" принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу. Сейчас у клуба новый владелец. Данный факт влиял на переговоры?

- Думаю, да, потому что, если бы не новый владелец "Челси", нас бы критиковали из-за такого рода связей.

- Наверное, тогда сделку было бы заключить намного тяжелее?

- Это так. Скорее всего, даже невозможно.