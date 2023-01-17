Палкин: Если бы Челси владел Абрамович, трансфер Мудрика, был бы, скорее всего, невозможен
Гендир горняков - о моральном аспекте трансфера Мудрика в Челси
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- Только в социальных сетях охват составил примерно 60 миллионов на этих платформах. Я не считаю газеты или телеканалы. Украина получила абсолютно высокое покрытие по всему миру, и для нас это положительная реклама нашей страны. Мудрик стал послом Украины в мире.
Мне очень нравится, что он попал в Премьер-лигу, потому что это самая лучшая лига в мире, а также Англия очень поддерживает Украину. Это одна из лучших стран для этого, что очень важно для нас. Для всего мира и Украины это важный трансфер. У нас есть контекст в этом переходе: американские владельцы, Англия, Украина – это треугольник. Сегодня мы близки, как никогда. Это важный момент
- Еще не так давно "Челси" принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу. Сейчас у клуба новый владелец. Данный факт влиял на переговоры?
- Думаю, да, потому что, если бы не новый владелец "Челси", нас бы критиковали из-за такого рода связей.
- Наверное, тогда сделку было бы заключить намного тяжелее?
- Это так. Скорее всего, даже невозможно.
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