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Елена Зеленская в Давосе представила формулу мира и передала письмо лидеру Китая

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Форум в Давосе - сильная трибуна

Елена Зеленская в Давосе представила формулу мира и передала письмо лидеру Китая

t.me/V_Zelenskiy_official

Новина українською

Первая леди Елена Зеленская выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где представила украинскую формулу мира.

"Всемирный экономический форум в Давосе. Правда о полномасштабной войне против нашей страны продолжает звучать... Спасибо Елене, что представила украинскую формулу мира", - сказал президент Укрпаины Владимир Зеленский.

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Также Зеленская во время выступления сообщила, что передаст делегации Китая, а именно вице-премьер-министру Китая Лю Хэ, письмо с предложениями президента Зеленского о прекращении войны. Это письмо она попросила передать президенту Си Цзиньпину.

Первая леди сообщила, что также имеет письма для президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Швейцарии Алена Берсе.

Напомним, что 11 октября Зеленский в своем выступлении на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат президента РФ Владимира Путина шансов достичь целей в Украине.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy/Official

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