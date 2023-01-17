Елена Зеленская в Давосе представила формулу мира и передала письмо лидеру Китая
Форум в Давосе - сильная трибуна
t.me/V_Zelenskiy_official
Первая леди Елена Зеленская выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где представила украинскую формулу мира.
"Всемирный экономический форум в Давосе. Правда о полномасштабной войне против нашей страны продолжает звучать... Спасибо Елене, что представила украинскую формулу мира", - сказал президент Укрпаины Владимир Зеленский.
Также Зеленская во время выступления сообщила, что передаст делегации Китая, а именно вице-премьер-министру Китая Лю Хэ, письмо с предложениями президента Зеленского о прекращении войны. Это письмо она попросила передать президенту Си Цзиньпину.
Первая леди сообщила, что также имеет письма для президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Швейцарии Алена Берсе.
Напомним, что 11 октября Зеленский в своем выступлении на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат президента РФ Владимира Путина шансов достичь целей в Украине.
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