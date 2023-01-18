Нидерланды передадут Украине ЗРК Patriot. "Это только начало", - отметил Зеленский
Помощь Украине продолжит поступать
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Анонс передачи ЗРК Patriot Украине от Нидерландов - только начало, поскольку работа над новыми решениями для усиления ПВО продолжается.
Об этом рассказал в своем вечернем обращении от 17 января президент Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot - спасибо, Марк!
То есть уже имеем три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, что 17 января, в СМИ появилась информация, что Нидерланды рассматривают передачу Украине системы ПВО Patriot.
Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна присоединилась к поставкам Patriot в Украину.
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