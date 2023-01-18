  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Нидерланды передадут Украине ЗРК Patriot. "Это только начало", - отметил Зеленский
В тренде

Нидерланды передадут Украине ЗРК Patriot. "Это только начало", - отметил Зеленский

Общие новости
(1 голосов)

Помощь Украине продолжит поступать

Нидерланды передадут Украине ЗРК Patriot. "Это только начало", - отметил Зеленский

фото из свободных источников

Новина українською

Анонс передачи ЗРК Patriot Украине от Нидерландов - только начало, поскольку работа над новыми решениями для усиления ПВО продолжается.

Об этом рассказал в своем вечернем обращении от 17 января президент Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot - спасибо, Марк!

Читайте такжеЗеленский собирал Ставку. Среди прочих, обсудили и "максимально эффективное" противодействие ракетам

То есть уже имеем три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 17 января, в СМИ появилась информация, что Нидерланды рассматривают передачу Украине системы ПВО Patriot.

Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна присоединилась к поставкам Patriot в Украину.

По теме
yellow-arrow
Количество погибших в результате ракетного обстрела россиянами дома в Днепре возросло до 45
yellow-arrow
Елена Зеленская в Давосе представила формулу мира и передала письмо лидеру Китая
yellow-arrow
Шольц: Германия обсуждает с союзниками возможные поставки Украине танков Leopard 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде