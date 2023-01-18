Более 800 оккупантов, 1 самолет и 2 пункта управления. Генштаб – о потерях россиян за 17 января
И склад БК уже по традиции
Хливнюк
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 117770 (+820) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3130 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6225 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2108 (+4) ед,
- РСЗО – 442 (+1) ед,
- средства ПВО – 220 (+0) ед,
- самолетов – 287 (+1) ед,
- вертолетов – 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
- корабли / катера ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4889 (+12) ед,
- специальная техника – 190 (+0).
Данные уточняются. Наша авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 орков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения захватчиков, склад боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.
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Источник:Генштаб
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