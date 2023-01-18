Генштаб: Россияне привозят на захваченные территории Украины чиновников из РФ и ищут рабочих в Крыму
Своих не хватает?
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На временно оккупированных территориях не хватает коллаборантов, чиновников привозят с территории России. Об этом в утренней сводке за 18 января сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Из-за незначительного количества коллаборантов захватчики вынуждены завозить чиновников из российской федерации для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях".
"К тому же наблюдается нехватка работников в разных отраслях, потому что местные жители не желают сотрудничать с оккупантами. Поэтому россияне пытаются завезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма".
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