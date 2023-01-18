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Генштаб: Россияне привозят на захваченные территории Украины чиновников из РФ и ищут рабочих в Крыму

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Генштаб: Россияне привозят на захваченные территории Украины чиновников из РФ и ищут рабочих в Крыму

Getty Images / Global Images Ukraine

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На временно оккупированных территориях не хватает коллаборантов, чиновников привозят с территории России. Об этом в утренней сводке за 18 января сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Из-за незначительного количества коллаборантов захватчики вынуждены завозить чиновников из российской федерации для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях".

"К тому же наблюдается нехватка работников в разных отраслях, потому что местные жители не желают сотрудничать с оккупантами. Поэтому россияне пытаются завезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма".

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб

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