В Броварах на Киевщине вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар – есть жертвы

В Броварах Киевской области утром 18 января упал летательный аппарат на объект социальной инфраструктуры, произошел взрыв, после которого начался пожар, сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Отмечается, что ГСЧС и все службы (скорые, полиция и пожарные) сразу выехали на место.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба и спикер полиции Киевщины Прянишникова уточнили, что вертолет упал вблизи детского сада и жилого дома. В саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали.

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Есть пострадавшие. По состоянию на 9:30 известно о пяти погибших, об этом сообщают в полиции. Предварительно детей среди жертв нет.