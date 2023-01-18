В Броварах на Киевщине вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар – есть жертвы
Не успели оправиться от одной трагедии, а уже случилась другая, как сказал заместитель главы ОП
Магнолия ТВ
В Броварах Киевской области утром 18 января упал летательный аппарат на объект социальной инфраструктуры, произошел взрыв, после которого начался пожар, сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Отмечается, что ГСЧС и все службы (скорые, полиция и пожарные) сразу выехали на место.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба и спикер полиции Киевщины Прянишникова уточнили, что вертолет упал вблизи детского сада и жилого дома. В саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали.
Есть пострадавшие. По состоянию на 9:30 известно о пяти погибших, об этом сообщают в полиции. Предварительно детей среди жертв нет.
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