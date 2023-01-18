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Министр обороны Украины объяснил, какую реальную цель преследуют россияне, угрожая эскалацией

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Шантаж орков

Министр обороны Украины объяснил, какую реальную цель преследуют россияне, угрожая эскалацией

Військове телебачення України

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия угрожает Украине эскалацией конфликта, потому что хочет сесть за стол переговоров на своих условиях. В интервью NHK в Киеве в начале этого месяца Резников заявил, что россияне уже знают, что их "сво" провалилась. Теперь у них есть только одна цель – сохранить собственный режим, россияне хотят сохранить лицо и представить себя победителями.

Резников отметил, что россияне стремятся захватить Донецкую и Луганскую области, пытаясь представить свою военную операцию как успешную для своего электората. Он отметил, что российские военные стремятся взять под контроль Бахмут, украинский опорный пункт в Донецкой области. При этом Украина не отступит от своей позиции, что она начнет переговоры с Москвой только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.

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В то же время, в США считают неприемлемыми и вредными для налаживания мирного переговорного процесса требования России к Украине учитывать "новые территориальные реалии". Об этом заявил госсекретарь США Блинкен.

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В статье: война с россией Алексей Резников Энтони Блинкен
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Источник:
nhk.or

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