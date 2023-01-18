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В авиакатастрофе в Броварах погиб министр внутренних дел Монастырский

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Также погибли первый замминистра и госсекретарь

В авиакатастрофе в Броварах погиб министр внутренних дел Монастырский

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В результате падения вертолета в Броварах сегодня погибло руководство МВД: министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", - написав Клименко.

В общей сложности, по информации Клименко, погибли 16 человек, среди них двое детей. Девять погибших находились на борту вертолета.

Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.

22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей.

На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", - написал он.

Вертолет, упавший в Броварах выполнял задачи ГСЧС, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По предварительной версии от свидетелей событий, из-за тумана вертолет ГСЧС не увидел высотку и резко спланировал вверх из-за чего скорее всего и потерял управление. Без света окна не подсвечиваются, и самолетный маячок на крыше дома без света, скорее всего, не работал.

42-летний Денис Монастырский возглавлял МВД с июля 2021 года. С августа 2019 по июль 2021 был народным депутатом 9-го созыва. Имел орден "За заслуги" III степени. У погибшего министра остались жена и два сына.

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В статье: МВД война с россией Денис Монастырский
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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
18.01.2023 в 11:29
Мажорчики довийобувались і вбили дітей
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aleks68
18.01.2023 в 11:08
всё руководство мвд в одном вертолёте???совпадение или?зачем такое допускать тем более во время войны
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