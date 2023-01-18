В авиакатастрофе в Броварах погиб министр внутренних дел Монастырский
Также погибли первый замминистра и госсекретарь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В результате
"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", - написав Клименко.
В общей сложности, по информации Клименко, погибли 16 человек, среди них двое детей. Девять погибших находились на борту вертолета.
Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.
22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей.
На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", - написал он.
Вертолет, упавший в Броварах выполнял задачи ГСЧС, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По предварительной версии от свидетелей событий, из-за тумана вертолет ГСЧС не увидел высотку и резко спланировал вверх из-за чего скорее всего и потерял управление. Без света окна не подсвечиваются, и самолетный маячок на крыше дома без света, скорее всего, не работал.
42-летний Денис Монастырский возглавлял МВД с июля 2021 года. С августа 2019 по июль 2021 был народным депутатом 9-го созыва. Имел орден "За заслуги" III степени. У погибшего министра остались жена и два сына.
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