Россия отказывается вести переговоры с Украиной, апеллирует к Западу
Заявления оккупантов
Getty Images / Global Images Ukraine
Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским "быть не может", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, "российская федерация готова рассмотреть какие-либо серьезные предложения Запада по переговорам, но пока их не было".
Ранее мы сообщали, что Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия угрожает Украине эскалацией конфликта, поскольку хочет сесть за стол переговоров на своих условиях. В то же время, в США считают неприемлемыми и вредными для налаживания мирного переговорного процесса требования России к Украине учитывать "новые территориальные реалии":
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