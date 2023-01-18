  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Известно, куда летело руководство МВД, на каком вертолете и сколько времени займет расследование инцидента в Броварах
В тренде

Известно, куда летело руководство МВД, на каком вертолете и сколько времени займет расследование инцидента в Броварах

Общие новости
(1 голосов)

Произошла авиакатастрофа

Известно, куда летело руководство МВД, на каком вертолете и сколько времени займет расследование инцидента в Броварах

Магнолия ТВ

Новина українською

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство Министерства внутренних дел летело на упавшем в Броварах вертолете в командировку в одну из горячих точек, где идут боевые действия. Об этом он сказал в эфире телемарафона на брифинге.

Полиция просит свидетелей авиакатастрофы в Броварах давать видео, показания и немедленно обращаться в полицию. В результате авиакатастрофы погибли министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

Расследование причин катастрофы займет не менее нескольких недель. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат. Есть целый ряд факторов, которые могут влиять на подобные катастрофы. Будет изучаться радиообмен, техническое состояние вертолета. Он заявил, что руководство МВД летело на вертолете Super Puma, который передала Франция, их используют спасатели и структуры МВД для выполнения специальных задач.

Читайте такжеВ авиакатастрофе в Броварах погиб министр внутренних дел Монастырский

По теме
yellow-arrow
Британская разведка оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте
yellow-arrow
Посольство РФ в Швеции распространило карту с украинским Крымом
yellow-arrow
Россия отказывается вести переговоры с Украиной, апеллирует к Западу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде