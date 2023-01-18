Известно, куда летело руководство МВД, на каком вертолете и сколько времени займет расследование инцидента в Броварах
Произошла авиакатастрофа
Магнолия ТВ
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство Министерства внутренних дел летело на упавшем в Броварах вертолете в командировку в одну из горячих точек, где идут боевые действия. Об этом он сказал в эфире телемарафона на брифинге.
Полиция просит свидетелей авиакатастрофы в Броварах давать видео, показания и немедленно обращаться в полицию. В результате авиакатастрофы погибли министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.
Расследование причин катастрофы займет не менее нескольких недель. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат. Есть целый ряд факторов, которые могут влиять на подобные катастрофы. Будет изучаться радиообмен, техническое состояние вертолета. Он заявил, что руководство МВД летело на вертолете Super Puma, который передала Франция, их используют спасатели и структуры МВД для выполнения специальных задач.
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