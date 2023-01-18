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Посольство РФ в Швеции распространило карту с украинским Крымом

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Пропаганда дала сбой, но затем исправилась

Посольство РФ в Швеции распространило карту с украинским Крымом

krymua

Новина українською

На официальной странице посольства России в Швеции в Twitter опубликовали карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

На карте сравниваются средние цены на топливо в Европе (без указания источника данных), Украина изображена в международных признанных границах, включая временно оккупированный Россией Крым. Также на карте не отражена аннексия Россией четырех украинских областей в сентябре 2022 года после начала полномасштабной войны.

Однако позже дипломатическое ведомство страны-террориста, осознав, что такая карта не имеет ничего общего с их больным мировосприятием, опубликовало "новую карту", где российскими территориями обозначили даже неоккупированные Запорожье и Херсон.

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В статье: война с россией
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