Посольство РФ в Швеции распространило карту с украинским Крымом

На официальной странице посольства России в Швеции в Twitter опубликовали карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

На карте сравниваются средние цены на топливо в Европе (без указания источника данных), Украина изображена в международных признанных границах, включая временно оккупированный Россией Крым. Также на карте не отражена аннексия Россией четырех украинских областей в сентябре 2022 года после начала полномасштабной войны.

Gasoline prices per liter, 9 January 2023 pic.twitter.com/cUbJjhuVQx — Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) January 17, 2023

Однако позже дипломатическое ведомство страны-террориста, осознав, что такая карта не имеет ничего общего с их больным мировосприятием, опубликовало "новую карту", где российскими территориями обозначили даже неоккупированные Запорожье и Херсон.