Посольство РФ в Швеции распространило карту с украинским Крымом
Пропаганда дала сбой, но затем исправилась
krymua
На официальной странице посольства России в Швеции в Twitter опубликовали карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
На карте сравниваются средние цены на топливо в Европе (без указания источника данных), Украина изображена в международных признанных границах, включая временно оккупированный Россией Крым. Также на карте не отражена аннексия Россией четырех украинских областей в сентябре 2022 года после начала полномасштабной войны.
Gasoline prices per liter, 9 January 2023 pic.twitter.com/cUbJjhuVQx— Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) January 17, 2023
Однако позже дипломатическое ведомство страны-террориста, осознав, что такая карта не имеет ничего общего с их больным мировосприятием, опубликовало "новую карту", где российскими территориями обозначили даже неоккупированные Запорожье и Херсон.
????????Обращаем внимание, что не все западные источники достоверно изображают карту России. А верно вот так!— Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) January 17, 2023
????????Vi lägger märke till att inte alla utländska källor visar Rysslands karta korrekt. Och den rätta kartan är följande! pic.twitter.com/aORpwgcITc
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