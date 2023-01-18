Британская разведка оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте
Эксперты предоставили данные
tva
Украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар и продолжают обороняться от российских сил в окрестностях Бахмута. Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании.
До 16 января ВСУ, вероятно, вышли из города Соледар на Донбассе, оставив контроль над ним российским военным и силам группы "Вагнера". Украинские войска, вероятно, установили новые оборонительные линии на западе. Российское наступление на Соледар в основном осуществлялось силами группы "Вагнера" и являлось вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы в конечном итоге окружить Бахмут.
Один из двух основных путей поставки Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением. Снимки показывают, что с начала января 2023 юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы продолжают обороняться от российских сил в окрестностях города.
(3/3) Imagery shows that since the start of January 2023, the south and east of Bakhmut has continued to be subjected to intense artillery bombardment. Ukrainian forces almost certainly continue to defend against Russian forces on the outskirts of the city. pic.twitter.com/f2qEt5qDeX— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 18, 2023
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