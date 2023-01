Британская разведка оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте

Украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар и продолжают обороняться от российских сил в окрестностях Бахмута. Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании.

До 16 января ВСУ, вероятно, вышли из города Соледар на Донбассе, оставив контроль над ним российским военным и силам группы "Вагнера". Украинские войска, вероятно, установили новые оборонительные линии на западе. Российское наступление на Соледар в основном осуществлялось силами группы "Вагнера" и являлось вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы в конечном итоге окружить Бахмут.

Один из двух основных путей поставки Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением. Снимки показывают, что с начала января 2023 юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы продолжают обороняться от российских сил в окрестностях города.

