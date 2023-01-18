Планы Польши и Германии по танкам, новые пакеты от США и Латвии. Как партнеры в ближайшее время помогут ВСУ

Польша надеется, что европейские союзники пошлют до 100 боевых танков Украине для поддержки ее усилий по обороне от российского вторжения. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Bloomberg TV в Давосе.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке тяжелых танков Leopard немецкого производства в Украину, но предостерег, что любые объявления должны происходить в ногу с союзниками.

"Мы выделили наши 14 танков Leopard и теперь ждем Leopard из Дании, Финляндии и Германии, а также танки из других стран ЕС".

Кроме Германии, 12 других европейских стран имеют Leopard в своих арсеналах, но они нуждаются в одобрении Берлина на передачу танков. Если правительство Германии в ближайшее время примет решение о поставках Украине танков Leopard 2, то до конца 2023 года сможет передать от 10 до 15 отремонтированных танков. Об этом газете Frankfurte Allgemeine Zeitung сообщили источники в оборонной сфере. Источники сообщили, что поставка возможна уже в октябре или ноябре 2023 года, но только при немедленном размещении заказов. Если после решения немецкого правительства "будет сделано все возможное", добавили они, то с третьего квартала можно будет поставлять по одному Leopard 2 в неделю.

Также FAZ стало известно, что Германия рассматривает возможность поставки Украине еще 29 танков Leopard 2, которые сейчас предназначены для Словакии и Чехии. Но правительства в Праге и Братиславе должны согласиться на такое перераспределение. Словакия и Чехия могли бы получать около трех танков в месяц с начала 2024-го вместо поставок в этом году.

До конца этой недели США могут объявить о дополнительном пакете оборонной помощи для Украины. Об этом сообщил советник по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

Латвия отправит в Украину зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники, об этом сообщила министр обороны Инара Мурниеце.