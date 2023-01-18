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Глава ЧВК Вагнер: YouTube в РФ будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны

Общие новости
(1 голосов)

Повар диктатора объявился

Глава ЧВК Вагнер: YouTube в РФ будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны

россми

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Глава преступной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в ближайшее время YouTube на России будет закрыт, а те, "кто продолжит им пользоваться, будут наказаны".

"Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен".

Как заявил Пригожин, одна из причин, по которой YouTube на территории страны-агрессора не трогают – это некие люди в администрации путина, которые якобы хотят мира с США.

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В статье: YouTube ЧВК Вагнер евгений пригожин
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Комментарии (1)
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aleks68
18.01.2023 в 15:09
закончит он плохо этот петух-"повар".свои же .... разобьют голову кувалдой.подохнет падаль вместе со своим е.....м хозяином
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