Глава преступной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в ближайшее время YouTube на России будет закрыт, а те, "кто продолжит им пользоваться, будут наказаны".

"Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен".

Как заявил Пригожин, одна из причин, по которой YouTube на территории страны-агрессора не трогают – это некие люди в администрации путина, которые якобы хотят мира с США.