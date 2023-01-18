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Официально: По уточненной информации, в Броварах обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок

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Не 17, как сообщалось ранее

Официально: По уточненной информации, в Броварах обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок

Магнолия ТВ

Новина українською

В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 15:00 в результате падения вертолета в Броварах погибли 14 человек (не 17, как сообщалось ранее. - Ред).

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Авиационная катастрофа на Киевщине (по состоянию на 15:00). По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находились на борту. Травмировано 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется). Продолжаются поисково-спасательные работы подразделениями ГСЧС в здании ДУЗ", - говорится в сообщении.

Ранее в ГСЧС сообщали, что по состоянию на 14:00 обнаружено 17 погибших, из них 4 - дети. Судьба одного ребенка неизвестна.

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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.

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