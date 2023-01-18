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Канада передаст Украине еще 200 бронетранспортеров Senator

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Канада продолжает помогать

Канада передаст Украине еще 200 бронетранспортеров Senator

фото из свободных источников

Новина українською

Канада передаст Украине еще 200 бронетранспортеров Senator для помощи в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

Отметим, что Ананд находится с визитом в Киеве.

"Я только что объявила о дополнительной передаче 200 бронетранспортеров, изготовленных компанией Roshel в Миссисаузе, штат Онтарио, где работают примерно 80 приехавших в Канаду украинцев и сейчас строят транспортные средства, которые украинские войска будут использовать для защиты своей Родины", - сказала она.

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Ананд отметила, что эти транспортные средства позволяют безопасно транспортировать персонал и оборудование, а также проводить медицинскую эвакуацию. Они позволяют солдатам рано обнаруживать угрозы, а их броня поможет защитить войска.

Она также отметила, что с начала 2022 года Канада выделила Украине более 5 млрд долларов в форме комбинированной военной, экономической, гуманитарной и другой помощи, в том числе более 1 млрд долларов США военной помощи. В частности, страна передала зенитно-ракетную систему, противотанковое оружие и боеприпасы. Канада закупает для Украины бронетехнику и боеприпасы.

К тому же, министр обороны добавила, что канадская учебная миссия, операция UNIFIER, проводила обучение для более чем 35 тысяч украинских военнослужащих.

Ананд также сообщила, что во время своего визита в Украину она встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым.

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В статье: война с россией
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Источник:
canada.ca

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