Представитель ОП про заявления Путина: Переговоры невозможны. Россия нацелена исключительно на войну

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявления Путина, касающиеся войны в Украине, украинских земель, целей так называемой СВО.

"Путин очень предсказуем в своем "оруэлизме": "СВО – это попытка прекратить войну… Война – это мир… Рабство – это свобода… Оккупированные земли Донбасса – это историческая часть России под диким названием Л/ДНР. Прозрения не будет. Переговоры невозможны. Россия нацелена исключительно на войну", – написал Подоляк.

Добавим, что Россия публично заявляет о готовности обсудить с Западом механизмы прекращения войны, но отказывается от переговоров с Зеленским. В то же время, партнеры Украины сообщают, что ультиматумы России относительно необходимости Украине смириться с потерей территорий – недопустимы.