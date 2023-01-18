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Представитель ОП про заявления Путина: Переговоры невозможны. Россия нацелена исключительно на войну

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Их публичные заявления – манипуляции

Представитель ОП про заявления Путина: Переговоры невозможны. Россия нацелена исключительно на войну

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявления Путина, касающиеся войны в Украине, украинских земель, целей так называемой СВО.

"Путин очень предсказуем в своем "оруэлизме":

"СВО – это попытка прекратить войну…

Война – это мир…

Рабство – это свобода…

Оккупированные земли Донбасса – это историческая часть России под диким названием Л/ДНР.

Прозрения не будет. Переговоры невозможны. Россия нацелена исключительно на войну", – написал Подоляк.

Добавим, что Россия публично заявляет о готовности обсудить с Западом механизмы прекращения войны, но отказывается от переговоров с Зеленским. В то же время, партнеры Украины сообщают, что ультиматумы России относительно необходимости Украине смириться с потерей территорий – недопустимы.

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В статье: война с россией
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