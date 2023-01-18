Представитель ОП про заявления Путина: Переговоры невозможны. Россия нацелена исключительно на войну
Их публичные заявления – манипуляции
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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявления Путина, касающиеся войны в Украине, украинских земель, целей так называемой СВО.
"Путин очень предсказуем в своем "оруэлизме":
"СВО – это попытка прекратить войну…
Война – это мир…
Рабство – это свобода…
Оккупированные земли Донбасса – это историческая часть России под диким названием Л/ДНР.
Прозрения не будет. Переговоры невозможны. Россия нацелена исключительно на войну", – написал Подоляк.
Добавим, что Россия публично заявляет о готовности обсудить с Западом механизмы прекращения войны, но отказывается от переговоров с Зеленским. В то же время, партнеры Украины сообщают, что ультиматумы России относительно необходимости Украине смириться с потерей территорий – недопустимы.
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