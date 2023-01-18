Журналист: Первый вице-президент УАФ был лишен украинского гражданства. Поэтому он ушел с должности

Первый вице-президент УАФ Алан Плиев на своей странице в фейсбук объявил о том, что уходит с поста. В то же время он сообщил, что теперь будет занимать должность вице-президента УАФ на общественных началах.

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Как отмечает журналист, активист, общественный деятель Константин Андриюк, Плиев был вынужден сменить должность из-за того, что его лишили украинского гражданства. Основа для такого решения – огласка факта того, что у Плиева есть паспорт России.

"СНБО принял вчера это решение [лишить гражданства, - примечание] и господину Плиеву дали 10 дней, чтобы покинуть территорию Украины. Вот вам и объяснение фб-поста Плиева", - написал Андриюк.

Также журналист обещает доказательства, что глава УАФ работает не на пользу, а против Украинского футбола.

Добавим, что против главы УАФ Андрея Павелко и некоторых других членов организации возбуждено уголовное дело по растрате денег на строительстве завода по выработке искусственных полей. Павелко получил подозрение и был взят под стражу, но вышел на свободу благодаря залогу.