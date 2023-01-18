Путин: Россия начала "спецоперацию", чтобы "остановить войну"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приступила к так называемой "специальной военной операции", чтобы прекратить боевые действия, которые происходили в Украине с 2014 года.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались - с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сейчас, в том числе специальная военная операция, - это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают", - заявил Путин на состоявшейся 18 января в Петербурге встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

По его словам, Россия считает Донбасс своей исторической территорией и "исторически примирилась" с тем, что после распада СССР эта территория перешла Украине. Но российские власти, по его словам, "не могли не отреагировать на то, что начало происходить" в Украине после Евромайдана в 2014 году и смены власти, "когда начали по сути уничтожать людей" на этих территориях.

Путин добавил, что российские власти "терпели" и "пытались договориться", чтобы разрешить ситуацию мирными средствами, но украинская сторона, по его словам, собиралась перевести конфликт "в острую и горячую фазу". "Ничего нам не оставалось кроме того, что мы делаем сейчас", – объяснил Путин.