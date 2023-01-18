Зозуля: Нашей русофобии недостаточно. С каждой новой ракетой ненависть к этим ублюдкам становится еще больше
Террористическая атака россиян в Днепре унесла жизни 44 мирных жителей
фото из соцсетей
Украинский форвард "Райо Махадаонда" Роман Зозуля прокомментировал террористический удар россиян по жилому дому в Днепре.
"Закончилась спасательно-поисковая операция завалов в Днепре. Из-за попадания российской ракеты в многоэтажку погибли 44 человека…
Вы понимаете, что 44 человека больше никогда не придут в дом, не обнимут своих близких, не скажут слова любви родным… А все потому, что какие-то ублюдки решили прийти на нашу землю и уничтожить наши дома.
Кто-то им сказал, что мы фашисты и нацисты. И нас нужно спасать. Спасать ценой жизней наших соотечественников…
Нашей русофобии недостаточно. С каждой новой ракетой ненависть к этим ублюдкам становится еще больше. Россиян будем ненавидеть мы, наши дети, дети наших детей и еще сотни поколений… Они не заслуживают существования. Ни как нация, ни как люди", – написал Зозуля в своем телеграм-канале.
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