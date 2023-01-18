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Зозуля: Нашей русофобии недостаточно. С каждой новой ракетой ненависть к этим ублюдкам становится еще больше

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Террористическая атака россиян в Днепре унесла жизни 44 мирных жителей

Зозуля: Нашей русофобии недостаточно. С каждой новой ракетой ненависть к этим ублюдкам становится еще больше

фото из соцсетей

Новина українською

Украинский форвард "Райо Махадаонда" Роман Зозуля прокомментировал террористический удар россиян по жилому дому в Днепре.

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"Закончилась спасательно-поисковая операция завалов в Днепре. Из-за попадания российской ракеты в многоэтажку погибли 44 человека…

Вы понимаете, что 44 человека больше никогда не придут в дом, не обнимут своих близких, не скажут слова любви родным… А все потому, что какие-то ублюдки решили прийти на нашу землю и уничтожить наши дома.

Кто-то им сказал, что мы фашисты и нацисты. И нас нужно спасать. Спасать ценой жизней наших соотечественников…

Нашей русофобии недостаточно. С каждой новой ракетой ненависть к этим ублюдкам становится еще больше. Россиян будем ненавидеть мы, наши дети, дети наших детей и еще сотни поколений… Они не заслуживают существования. Ни как нация, ни как люди", – написал Зозуля в своем телеграм-канале.

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В статье: Роман Зозуля война с россией
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