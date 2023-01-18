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Зеленский: Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными руководителями

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Реакция на трагедию в Броварах

Зеленский: Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными руководителями

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного видеообращения к нации дал оценку произошедшей сегодня, 18-го января, трагедии в Броварах. Тогда, напомним, погибло руководство ВМС в авиакрушении.

"Почти девять часов продолжалась спасательная операция в Броварах Киевской области. На месте падения вертолета ГСЧС.

К тушению пожара, поиску и спасению раненых, к первоочередным следственным действиям были привлечены сотни людей. Наши спасатели, полицейские, бойцы Нацгвардии, медики, психологи, работники СБУ.

Я благодарю всех, кто сегодня был задействован в этой спасательной операции.

Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет.

Спасибо за четкие действия, за отводы детей.

Благодарю также обычных жителей и жителей Броваров – которые помогали и детям, и раненым", - сказал глава государства.

Он обнародовал окончательные официальные данные по потерям человеческих жизней:

"25 человек были ранены – в том числе 11 детей. Погибли 14 человек, среди них – один ребенок. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких!"

Зеленский дал характеристику погибшим, среди которых – глава МВД вместе со своим первым заместителем:

"Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства".

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с россией
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