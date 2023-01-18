Зеленский: Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными руководителями
Реакция на трагедию в Броварах
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного видеообращения к нации дал оценку произошедшей сегодня, 18-го января, трагедии в Броварах. Тогда, напомним, погибло руководство ВМС в авиакрушении.
"Почти девять часов продолжалась спасательная операция в Броварах Киевской области. На месте падения вертолета ГСЧС.
К тушению пожара, поиску и спасению раненых, к первоочередным следственным действиям были привлечены сотни людей. Наши спасатели, полицейские, бойцы Нацгвардии, медики, психологи, работники СБУ.
Я благодарю всех, кто сегодня был задействован в этой спасательной операции.
Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет.
Спасибо за четкие действия, за отводы детей.
Благодарю также обычных жителей и жителей Броваров – которые помогали и детям, и раненым", - сказал глава государства.
Он обнародовал окончательные официальные данные по потерям человеческих жизней:
"25 человек были ранены – в том числе 11 детей. Погибли 14 человек, среди них – один ребенок. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких!"
Зеленский дал характеристику погибшим, среди которых – глава МВД вместе со своим первым заместителем:
"Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства".
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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