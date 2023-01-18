Зеленский: Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными руководителями

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного видеообращения к нации дал оценку произошедшей сегодня, 18-го января, трагедии в Броварах. Тогда, напомним, погибло руководство ВМС в авиакрушении.

"Почти девять часов продолжалась спасательная операция в Броварах Киевской области. На месте падения вертолета ГСЧС.

К тушению пожара, поиску и спасению раненых, к первоочередным следственным действиям были привлечены сотни людей. Наши спасатели, полицейские, бойцы Нацгвардии, медики, психологи, работники СБУ.

Я благодарю всех, кто сегодня был задействован в этой спасательной операции.

Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет.

Спасибо за четкие действия, за отводы детей.

Благодарю также обычных жителей и жителей Броваров – которые помогали и детям, и раненым", - сказал глава государства.