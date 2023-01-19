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Россияне активизировали фронтовую авиацию, ВСУ отразили атаки около 14 населенных пунктов

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Враг также бьет из реактивных систем

Россияне активизировали фронтовую авиацию, ВСУ отразили атаки около 14 населенных пунктов

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 19 января, сообщает, что за предыдущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Александро -Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области.

Сообщается, что россияне за среду нанесли 25 авиационных ударов и совершили более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Заметим, что враг увеличивает количество авиаударов – во вторник их было 14, в понедельник Генштаб фиксировал всего 7, в воскресенье – ни одного.

Генштаб предупреждает о высокой угрозе нанесения авиационных и ракетных ударов российской федерацией по гражданским объектам.

По всей линии столкновения россияне ведут артиллерийские обстрелы, бьют из танков, минометов и РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации и республики Беларусь продолжают выполнять задачи. Таким образом, противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы, говорится в утренней сводке.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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