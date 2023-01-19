ВСУ сбили российский Ка-52, ракетные войска прошлись по пунктам управления
Авиация нанесла 16 ударов
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 19 января, сообщает, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
В то же время, были сбиты вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА "Мерлин-ВР". Таким образом, с начала полномасштабного вторжения украинские воины уничтожили уже 277 российских вертолетов.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в среду поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага.
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