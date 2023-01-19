Россияне потеряли за среду еще 760 солдат - данные Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения.

За среду, 18 января, украинские воины ликвидировали еще 760 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 118 530 (+760) человек.

Также за предыдущие сутки были уничтожены 44 единицы военной техники, в частности, очередной вертолет и 6 танков.

Потери россиян в технике: