Россияне потеряли за среду еще 760 солдат - данные Генштаба ВСУ
Украинские воины также уничтожили 44 единицы техники
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения.
За среду, 18 января, украинские воины ликвидировали еще 760 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 118 530 (+760) человек.
Также за предыдущие сутки были уничтожены 44 единицы военной техники, в частности, очередной вертолет и 6 танков.
Потери россиян в технике:
- танков - 3136 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 6235 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2122 (+14) ед,
- РСЗО - 442 (+0) ед,
- средства ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 287 (+0) ед,
- вертолетов - 277 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1882 (+6),
- крылатые ракеты – 749 (+0),
- корабли /катера - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4896 (+7) ед,
- специальная техника – 190 (+0).
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