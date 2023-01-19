  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне потеряли за среду еще 760 солдат - данные Генштаба ВСУ
В тренде

Россияне потеряли за среду еще 760 солдат - данные Генштаба ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Украинские воины также уничтожили 44 единицы техники

Россияне потеряли за среду еще 760 солдат - данные Генштаба ВСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения.

За среду, 18 января, украинские воины ликвидировали еще 760 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 118 530 (+760) человек.

Также за предыдущие сутки были уничтожены 44 единицы военной техники, в частности, очередной вертолет и 6 танков.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3136 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 6235 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2122 (+14) ед,
  • РСЗО - 442 (+0) ед,
  • средства ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+0) ед,
  • вертолетов - 277 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1882 (+6),
  • крылатые ракеты – 749 (+0),
  • корабли /катера - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4896 (+7) ед,
  • специальная техника – 190 (+0).
По теме
yellow-arrow
СМИ: Германия может согласиться передать ВСУ танки Leopard, если США пошлют Украине Abrams
yellow-arrow
CNN: Новый пакет военной помощи от США составит 2,5 миллиарда долларов. Известно, что туда войдет
yellow-arrow
ВСУ сбили российский Ка-52, ракетные войска прошлись по пунктам управления
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде