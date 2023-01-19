CNN: Новый пакет военной помощи от США составит 2,5 миллиарда долларов. Известно, что туда войдет
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Getty Images / Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки завершают формирование нового пакета военной помощи для Вооруженных Сил Украины, который станет одним из самых больших и составит 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, новый пакет будет включать около 50 бронемашин Bradley и 100 Stryker. Также в списке могут быть машины с защитой от мин и засад, известные как MRAP.
В то же время пакет не будет включать дальнобойные ракеты и танки, о которых неоднократно просила Украина. О нем могут объявить 20 января в Германии на встрече министров обороны 50 стран. Как сообщало Politico, в новый пакет также могут войти ракеты GLSDB. США почти наверняка пришлют Киеву больше боеприпасов для артиллерийских систем, а также ракетных систем HIMARS.
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