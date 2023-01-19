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CNN: Новый пакет военной помощи от США составит 2,5 миллиарда долларов. Известно, что туда войдет

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CNN: Новый пакет военной помощи от США составит 2,5 миллиарда долларов. Известно, что туда войдет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты Америки завершают формирование нового пакета военной помощи для Вооруженных Сил Украины, который станет одним из самых больших и составит 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, новый пакет будет включать около 50 бронемашин Bradley и 100 Stryker. Также в списке могут быть машины с защитой от мин и засад, известные как MRAP.

В то же время пакет не будет включать дальнобойные ракеты и танки, о которых неоднократно просила Украина. О нем могут объявить 20 января в Германии на встрече министров обороны 50 стран. Как сообщало Politico, в новый пакет также могут войти ракеты GLSDB. США почти наверняка пришлют Киеву больше боеприпасов для артиллерийских систем, а также ракетных систем HIMARS.

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В статье: война с россией
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Источник:
CNN

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