CNN: Новый пакет военной помощи от США составит 2,5 миллиарда долларов. Известно, что туда войдет

Соединенные Штаты Америки завершают формирование нового пакета военной помощи для Вооруженных Сил Украины, который станет одним из самых больших и составит 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, новый пакет будет включать около 50 бронемашин Bradley и 100 Stryker. Также в списке могут быть машины с защитой от мин и засад, известные как MRAP.

В то же время пакет не будет включать дальнобойные ракеты и танки, о которых неоднократно просила Украина. О нем могут объявить 20 января в Германии на встрече министров обороны 50 стран. Как сообщало Politico, в новый пакет также могут войти ракеты GLSDB. США почти наверняка пришлют Киеву больше боеприпасов для артиллерийских систем, а также ракетных систем HIMARS.