СМИ: Германия может согласиться передать ВСУ танки Leopard, если США пошлют Украине Abrams
Шольц будет действовать только после Байдена?
Getty Images / Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине основные боевые танки Leopard 2, но при одном условии: если США предоставят украинцам свои боевые танки Abrams. Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на разговор Шольца с президентом США Джо Байденом.
Ранее Шольц отмечал, что Германия не должна самостоятельно передавать тяжелую технику ВСУ.
В то же время, заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал во время визита в Киев заявил, что в США продолжат дискуссии о типах и количестве западных танков, которые необходимы Украине. Отмечалось, что Abrams — это "очень сложное и дорогостоящее оборудование, которое очень трудно обслуживать, поэтому не ясно, являются ли они лучшим вариантом".
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