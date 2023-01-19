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СМИ: Германия может согласиться передать ВСУ танки Leopard, если США пошлют Украине Abrams

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Шольц будет действовать только после Байдена?

СМИ: Германия может согласиться передать ВСУ танки Leopard, если США пошлют Украине Abrams

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине основные боевые танки Leopard 2, но при одном условии: если США предоставят украинцам свои боевые танки Abrams. Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на разговор Шольца с президентом США Джо Байденом.

Ранее Шольц отмечал, что Германия не должна самостоятельно передавать тяжелую технику ВСУ.

В то же время, заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал во время визита в Киев заявил, что в США продолжат дискуссии о типах и количестве западных танков, которые необходимы Украине. Отмечалось, что Abrams — это "очень сложное и дорогостоящее оборудование, которое очень трудно обслуживать, поэтому не ясно, являются ли они лучшим вариантом".

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В статье: война с россией Джо Байден Олаф Шольц Leopard Leopard 2
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Источник:
sueddeutsche.de

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