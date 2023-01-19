В Белом доме считают, что Бахмут и Соледар – это все еще спорная территория
Мнение партнеров
The Wall Street Journal
В районе Бахмута и Соледара продолжаются тяжелые бои. Об этом заявил на брифинге спикер Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби:
"Мы не считаем, что россияне действительно владеют обоими городами в одностороннем порядке. Мы по-прежнему считаем, что это спорная территория, но они добились постепенного прогресса за последние несколько дней".
По его словам, россияне продолжают забрасывать ВСУ телами своих военных, чтобы захватить эти два города. Основные усилия – на плечах ЧВК Вагнера:
"Мы думаем, что у Пригожина есть экономические стимулы, чтобы попытаться сделать это. В Бахмуте есть гипсовые шахты, а в Соледаре – соляные".
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