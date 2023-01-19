Угроза нового наступления россиян – очень реальна. Резников и Кулеба выпустили совместное заявление

Украинские власти просят всех государств-партнеров, которые уже оказывали военную помощь или планируют оказать ее, существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться. Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Украины Алексея Резникова о необходимости усиления оборонных способностей ВСУ:

"Продолжающаяся уже почти год преступная агрессия России против Украины остается наиболее серьезной угрозой международной безопасности и беспрецедентным со времен Второй мировой войны вызовом для международного сообщества.

Россия не изменила свои цели в отношении Украины, которые заключаются в разрушении одного из крупнейших государств в Европе и уничтожении 45-миллионного Украинского народа. Россия сопровождает свою агрессию многочисленными военными преступлениями и преступлениями против человечности, в том числе сознательными убийствами гражданского населения, массированными ракетными обстрелами мирных украинских городов, целенаправленным уничтожением гражданской инфраструктуры.

На сегодняшний день уже очень много сделано для укрепления оборонного потенциала Украины. Наше государство благодарно более пятидесяти государствам-партнерам за их практическую военную помощь. Однако Россия сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники. Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Кремль настроен для дальнейшей активизации боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна.

Именно поэтому мы обращаемся ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют оказать ее, с призывом существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться, вывести эту помощь на качественно новый уровень.

Одной из особо острых и наиболее неотложных потребностей Вооруженных Сил Украины сегодня является улучшение их обеспеченности современной броневой техникой и усиление их огневых и маневренных способностей с помощью танков западных образцов.

Мы приветствуем смелое и своевременное решение Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2. Но этого недостаточно для достижения оперативных целей. Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, включая Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию, Швецию. Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно-признанных границах.

Мы обращаемся ко всем этим и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические взносы в эту инициативу".