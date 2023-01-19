Украинского тренера могут дисквалифицировать пожизненно - летом он возглавил клуб, созданный россиянами

Известного украинского экс-футболиста и тренера Сергея Шевченко могут пожизненно дисквалифицировать за сотрудничество с рашистами. Об этом сообщает Sport Arena.

Летом 65-летний Шевченко возглавил футбольный клуб под названием "Фрегат". Его создали российские оккупанты на базе херсонского "Кристалла".

Напомним, что Шевченко родился и начал свою футбольную карьеру в Херсоне. Его первым клубом стал именно "Кристалл". Также он защищал цвета симферопольской "Таврии".

Начиная с 2014 года, он тренировал "ТСК-Таврию" из оккупированного Крыма, российский "Сахалин", "Таврию" из Берислава Херсонской области, "Кристалл" и "Николаев".