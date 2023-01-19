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Украинского тренера могут дисквалифицировать пожизненно - летом он возглавил клуб, созданный россиянами

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Сотрудничает с агрессором

Украинского тренера могут дисквалифицировать пожизненно - летом он возглавил клуб, созданный россиянами

Фото: tavriya1958

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Известного украинского экс-футболиста и тренера Сергея Шевченко могут пожизненно дисквалифицировать за сотрудничество с рашистами. Об этом сообщает Sport Arena.

Летом 65-летний Шевченко возглавил футбольный клуб под названием "Фрегат". Его создали российские оккупанты на базе херсонского "Кристалла".

Напомним, что Шевченко родился и начал свою футбольную карьеру в Херсоне. Его первым клубом стал именно "Кристалл". Также он защищал цвета симферопольской "Таврии".

Начиная с 2014 года, он тренировал "ТСК-Таврию" из оккупированного Крыма, российский "Сахалин", "Таврию" из Берислава Херсонской области, "Кристалл" и "Николаев".

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В статье: Сергей Шевченко
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Источник:
Sport Arena

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