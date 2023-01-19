Украинского тренера могут дисквалифицировать пожизненно - летом он возглавил клуб, созданный россиянами
Сотрудничает с агрессором
Фото: tavriya1958
Известного украинского экс-футболиста и тренера Сергея Шевченко могут пожизненно дисквалифицировать за сотрудничество с рашистами. Об этом сообщает Sport Arena.
Летом 65-летний Шевченко возглавил футбольный клуб под названием "Фрегат". Его создали российские оккупанты на базе херсонского "Кристалла".
Напомним, что Шевченко родился и начал свою футбольную карьеру в Херсоне. Его первым клубом стал именно "Кристалл". Также он защищал цвета симферопольской "Таврии".
Начиная с 2014 года, он тренировал "ТСК-Таврию" из оккупированного Крыма, российский "Сахалин", "Таврию" из Берислава Херсонской области, "Кристалл" и "Николаев".
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