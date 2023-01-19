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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях. UPD: дан отбой

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(2 голосов)

Не пренебрегайте правилами двух стен, а лучше пройдите в укрытие

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях. UPD: дан отбой

freepik

Новина українською

В 10:10 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины.

Сообщается, что тревога объявлена из-за активности ракетоносителей МиГ-31К – потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

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Также зафиксировано поднятие в воздух самолета А-50У. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Обновлено. В 11:50 дан отбой воздушной тревоги. Просим внимательно следить за сообщениями и в случае объявления тревоги вернуться к укрытию.

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В статье: война с россией Воздушная тревога сирена
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