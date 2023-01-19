В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях

В 10:10 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины.

Сообщается, что тревога объявлена из-за активности ракетоносителей МиГ-31К – потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

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Также зафиксировано поднятие в воздух самолета А-50У. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.