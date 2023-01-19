В Белом доме ответили на условия Германии по предоставлению танков Украине
Могут действовать самостоятельно?
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В Белом доме считают, что каждая страна должна принимать собственное решение о помощи Украины. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер во время брифинга.
"Президент Джо Байден считает, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение относительно того, какую помощь и какие виды техники они готовы предоставить Украине".
США приветствуют решение Германии и Британии о предоставлении военной техники и вооружении ВСУ. Также Карин Жан-Пьер добавила, что очевидна "солидарность наций" в поддержке Украины, но "это решение каждой страны". В то же время Жан-Пьер напомнила, что США являются "крупнейшими поставщиками" помощи Украине.
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