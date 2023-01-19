  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Британия, Канада, Швеция и Эстония готовят новые поставки для ВСУ. Во Франции думают о передаче танков
В тренде

Британия, Канада, Швеция и Эстония готовят новые поставки для ВСУ. Во Франции думают о передаче танков

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Спасибо партнерам

Британия, Канада, Швеция и Эстония готовят новые поставки для ВСУ. Во Франции думают о передаче танков

Zelenskiy Official

Новина українською

Великобритания предоставит Украине еще 200 единиц бронетехники. Кроме танков Challenger 2, о которых объявили ранее, британцы планируют поставить Украине еще 200 единиц бронетехники, сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли на совместной пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли. Кроме того, Киеву предоставят дополнительно 100 тысяч единиц артиллерийских снарядов и миллионы боеприпасов для стрелкового оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство Канады готовит мощный пакет военной помощи для ВСУ. В частности, в нем будут бронемашины.

В то же время, эстонское правительство приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в войне с РФ на сумму 113 миллионов евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным Эстонией до сих пор. Об этом сообщает портал ERR. Пакет будет включать в себя непрямое огневое и противотанковое оружие, а также боеприпасы. Таким образом, военная помощь Эстонии Украине увеличится до 370 миллионов евро или чуть более одного процента от валового внутреннего продукта Эстонии.

В этот раз пакет военной помощи состоит из гаубиц, боеприпасов, автомобилей поддержки для артиллерийских подразделений и гранатометов. По данным ERR, Эстония предоставляет десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков для их использования, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

Швеция передаст Украине около 50 БМП типа CV90. Об этом сказал вице-премьер Швеции. Новый пакет будет включать в себя колесные 155-мм гаубицы Archer и противотанковые ракеты NLAW.

В Париже рассматривается возможность предоставления Украине французских боевых танков Leclerc, чтобы обеспечить Берлин общей платформой для танковых поставок, но решение по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщает Politico.

Читайте такжеВ Белом доме ответили на условия Германии по предоставлению танков Украине

По теме
yellow-arrow
Во время последней масштабной тревоги у МиГ-31К во время полета над Беларусью загорелся двигатель
yellow-arrow
Зеленский – о путине на хромакее, колебаниях стран-партнеров, дальнобойном оружии и новых атаках россиян
yellow-arrow
В Белом доме ответили на условия Германии по предоставлению танков Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
politico.eu

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде