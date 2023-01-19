Британия, Канада, Швеция и Эстония готовят новые поставки для ВСУ. Во Франции думают о передаче танков
Спасибо партнерам
Zelenskiy Official
Великобритания предоставит Украине еще 200 единиц бронетехники. Кроме танков Challenger 2, о которых объявили ранее, британцы планируют поставить Украине еще 200 единиц бронетехники, сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли на совместной пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли. Кроме того, Киеву предоставят дополнительно 100 тысяч единиц артиллерийских снарядов и миллионы боеприпасов для стрелкового оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство Канады готовит мощный пакет военной помощи для ВСУ. В частности, в нем будут бронемашины.
В то же время, эстонское правительство приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в войне с РФ на сумму 113 миллионов евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным Эстонией до сих пор. Об этом сообщает портал ERR. Пакет будет включать в себя непрямое огневое и противотанковое оружие, а также боеприпасы. Таким образом, военная помощь Эстонии Украине увеличится до 370 миллионов евро или чуть более одного процента от валового внутреннего продукта Эстонии.
В этот раз пакет военной помощи состоит из гаубиц, боеприпасов, автомобилей поддержки для артиллерийских подразделений и гранатометов. По данным ERR, Эстония предоставляет десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков для их использования, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.
Швеция передаст Украине около 50 БМП типа CV90. Об этом сказал вице-премьер Швеции. Новый пакет будет включать в себя колесные 155-мм гаубицы Archer и противотанковые ракеты NLAW.
В Париже рассматривается возможность предоставления Украине французских боевых танков Leclerc, чтобы обеспечить Берлин общей платформой для танковых поставок, но решение по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщает Politico.
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