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Зеленский – о путине на хромакее, колебаниях стран-партнеров, дальнобойном оружии и новых атаках россиян

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Выступил на Украинском завтраке в Давосе

Зеленский – о путине на хромакее, колебаниях стран-партнеров, дальнобойном оружии и новых атаках россиян

Фото: Anton Kulakowskiy

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время "Украинского завтрака" в Давосе подверг сомнению то, что российский диктатор путин жив. Также Зеленский прокомментировал тему мирных переговоров между Украиной и россией по урегулированию войны и другие моменты, связанные с войной.

"Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент россии, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, или это он принимает решение. Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в государство. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Когда мы говорим "мирные переговоры" – я не совсем понимаю, с кем мы сейчас общаемся – вы точно знаете, кто я, а я точно знаю, кто вы. Мне кажется, что россия должна сначала найти "кого-то", а затем предложить "что-то".

"Есть такие моменты, когда не нужно колебаться, или не надо сравнивать. Когда ты говоришь, например, "я предоставлю танки, если кто-то другой тоже даст танки", или "я мощный в Европе, я помогу, если кто-то вне Европы тоже поможет". Мне кажется, что это не очень правильная стратегия. Со стороны наших партнеров не может быть сегментированной помощи или избирательности по укреплению нашей армии. Нужны все силы".

"Нам нужна конкретная техника, нужны соответствующие системы. О них тоже все знают. Системы, которые могут работать на большую дистанцию. Абсолютно справедливо защитить наших людей, граждан, которые сегодня в Херсоне не могут работать, идти в школу, в университеты, просто жить, просто выйти на улицу, просто иметь свет. Мы не можем туда достать, достать врага – для этого нужно соответствующее оружие, оно есть у партнеров. Это тоже очень важно".

"Мир не должен колебаться ни сегодня, ни когда-либо. Мир должен действовать быстрее, чем Россия делает свои новые шаги. Снабжение Украины системами ПВО должно опережать следующие ракетные удары России... Восстановление безопасности и мира в Украине должно опережать нападения России на безопасность и мир в других странах".

"Именно по нам бьют иранские дроны. Уже не десятки, а сотни. Сейчас россия готовится применить еще один пакет. Я не знаю, на сколько дней, недель, месяцев они хотят это растянуть, однако мы можем все это отбивать".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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