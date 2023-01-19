Во время последней масштабной тревоги у МиГ-31К во время полета над Беларусью загорелся двигатель

В украинских телеграм-каналах начала распространяться информация о взрыве в Беларуси. Данные аналитиков Беларускі Гаюн показывают, что речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя. Жители Молодечненского района Минской области слышали в небе сильный взрыв, многие писали, что от него затряслись окна в домах, как в самом г. Молодечно, так и в пригороде.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" ровно в это время, а точнее в 10:59 (киевское время) над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва — на деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания.

В результате, МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром "Мачулищи". Интересно, что произошло возгорание двигателя у именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 года при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах.