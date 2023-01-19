Европарламент проголосовал за создание трибунала для путина
Преступнику место на скамье подсудимых
DPA
Европарламент принял резолюцию о создании специального трибунала для преследования преступления агрессии против Украины. За такие преступления несет ответственность высшее руководство страны.
ЕС и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России, об этом гласит резолюция Европейского парламента, принятая в четверг, 19 января, в Страсбурге. За нее проголосовали 427 евродепутатов, против – 19, воздержались – 33.
Специальный трибунал – по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров, – должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН, так решил Европарламент. Подобные трибуналы создавались по решению Совета Безопасности ООН для судебного преследования лиц, виновных в совершении военных преступлений в бывшей Югославии и Руанде.
Подготовительную работу ЕС по спецтрибуналу следует начать незамедлительно, решили евродепутаты. "Давайте не опоздаем хотя бы с трибуналом, раз уж мы опоздали с "Леопардами", – призвал литовский депутат Андрюс Кубилюс. Российское преступление агрессии против Украины в интересах мировой безопасности и основанного на правилах международного порядка не может оставаться без ответа со стороны международного сообщества", подчеркивается в резолюции.
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