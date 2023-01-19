Премьер Польши: Либо мы получим согласие Германии на танки, либо сами поступим так, как нужно
Что он имеет в виду?
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Если в ближайшее время Польша не получит от Германии разрешения на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, то она "поступит так, как надо". Об этом в интервью Polsat News заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он считает, что после того, как многие союзники Украины, но не ФРГ, согласились предоставить Вооруженным Силам Украины танки, "согласие Германии – это вопрос второго ранга".
"Мы это согласие либо быстро получим, либо сами поступим так, как нужно".
Моравецкий отметил, что критически важно, чтобы Берлин не просто дал добро на реэкспорт, но и сам также отправил эти боевые машины Украине.
"Нужно, чтобы датчане, финны, французы и другие, – но прежде всего Германия, – в кратчайшие сроки предложили свои современные танки. Если бы Франция, и особенно Германия, и некоторые другие страны дали бы по 20-30 танков, это могло бы изменить ситуацию".
Моравецкий считает, что опоздание Берлина с "Леопардами" связано с тем, что многие немецкие политики все еще погружены в прошлое и рассчитывают после войны на возобновление газовых поставок из РФ.
"Вероятно, в феврале, согласно разным экспертным оценкам и анализам, путин готовятся к очередному наступлению. К тому времени украинцы должны перевооружиться и пополнить свои ресурсы там, где из строя выведены танки или БМП. Мы будем продолжать подталкивать офис канцлера и Германию, чтобы они как можно скорее ответили на наше предложение: от этого может зависеть способность отстаивать свободу в Украине, а значит и безопасность всей Европы".
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