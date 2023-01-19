  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ остановили попытку наступления россиян на Запорожском направлении – ВИДЕО
В тренде

ВСУ остановили попытку наступления россиян на Запорожском направлении – ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Уничтожены танки и личный состав

ВСУ остановили попытку наступления россиян на Запорожском направлении – ВИДЕО

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео, как украинские воины остановили одну из попыток врага наступать в Запорожском направлении. Указывается, что на смерть были брошены солдаты 58-й армии РФ.

"Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия. Создается впечатление, что руководство российских оккупантов готовит свой личный состав и технику на роль «мишеней» для наших подразделений.

По видео можно оценить наступательные действия захватчиков на позиции сил обороны в Запорожской области. В результате только этой вражеской атаки подтверждено уничтожение трех танков противника и около 30 оккупантов ликвидированными и ранеными", - говорится в официальном сообщении.

По теме
yellow-arrow
Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок
yellow-arrow
В Киев приехал президент Европейского совета. В ОП прокомментировали событие
yellow-arrow
Иран вслед за Сербией не признал аннексию Россией украинских земель
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде