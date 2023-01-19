ВСУ остановили попытку наступления россиян на Запорожском направлении – ВИДЕО
Уничтожены танки и личный состав
Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео, как украинские воины остановили одну из попыток врага наступать в Запорожском направлении. Указывается, что на смерть были брошены солдаты 58-й армии РФ.
"Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия. Создается впечатление, что руководство российских оккупантов готовит свой личный состав и технику на роль «мишеней» для наших подразделений.
По видео можно оценить наступательные действия захватчиков на позиции сил обороны в Запорожской области. В результате только этой вражеской атаки подтверждено уничтожение трех танков противника и около 30 оккупантов ликвидированными и ранеными", - говорится в официальном сообщении.
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