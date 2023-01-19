Иран вслед за Сербией не признал аннексию Россией украинских земель

Министр иностранных дел Иран Амир Абдуллахиан в интервью TRT World заявил, что Тегеран, несмотря на "прекрасные отношения с Москвой", не признает вхождение новых регионов в состав России.

В то же время он назвал войну РФ против Украины "сложной ситуацией", причиной которой стали "провокационные действия НАТО и некоторых западных стран".

Как известно, Россия аннексировала Крым в 2014, в 2022 были захвачены части Запорожской и Херсонской областей, после чего Москва объявила о вхождении этих земель, а также так называемых ДНР и ЛНР в состав РФ.

Примечательно, что Иран сделал такое заявление сразу после аналогичного заявления от еще одного союзника Москвы – президента Сербии Александра Вучича.

Напомним, что Иран предоставляет России дроны-камикадзе, которыми та атакует, в том числе, объекты критической инфраструктуры Украины. Также СМИ давно сообщают, что Москва просит Тегеран предоставить ракеты радиусом действия до 500 километров.