В Киев приехал президент Европейского совета. В ОП прокомментировали событие

В Киев с не анонсированным визитом прибыл Президент Европейского совета Шарль Мишель. Об этом стало известно из сообщений на официальных ресурсах президента Украины Владимира Зеленского.

В ОП прокомментировали встречу лидеров Украины и ЕС: "Содержательные переговоры с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Украина и Европейский Союз уже достигли весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы добиться еще больших".

Отметим, что ранее Европарламент проголосовал за решение о создании трибунала для Путина, Лукашенко и других военных преступников.