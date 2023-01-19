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В Киев приехал президент Европейского совета. В ОП прокомментировали событие

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Шарль Мишель встретился с Владимиром Зеленским

В Киев приехал президент Европейского совета. В ОП прокомментировали событие

фото - Офіс президента

UA-Футбол
Новина українською

В Киев с не анонсированным визитом прибыл Президент Европейского совета Шарль Мишель. Об этом стало известно из сообщений на официальных ресурсах президента Украины Владимира Зеленского.

В ОП прокомментировали встречу лидеров Украины и ЕС: "Содержательные переговоры с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Украина и Европейский Союз уже достигли весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы добиться еще больших".

Отметим, что ранее Европарламент проголосовал за решение о создании трибунала для Путина, Лукашенко и других военных преступников.

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В статье: война с россией
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