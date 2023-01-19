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Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок

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Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Также он сообщил, что Великобритания предоставит 600 ракет Brimstone.

Как известно, CAESAR – 155-мм САУ, разработана и произведена французской фирмой Nexter. Она способна поражать цель на расстоянии 40 км.

Отметим, что в конце декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что Украина получит новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar с боеприпасами. Он указывал, что часть этих САУ были первоначально изготовлены по заказу для Дании.

Андрей Ермак не указывает, идет ли в данном случае речь именно об этой партии, анонсированной Макроном.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки завершают формирование нового пакета военной помощи для Вооруженных Сил Украины, который станет одним из самых больших и составит 2,5 миллиарда долларов. Ожидается, что в него в том числе войдут около 50 бронемашин Bradley и 100 Stryker.

О новых пакетах военной помощи Украине в войне с Россией также объявили Великобритания, Канада, Швеция и Эстония.

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В статье: война с россией
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